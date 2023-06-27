Тюменцы, югорчане и ямальцы стали меньше пользоваться наличными деньгами

В I квартале 2023 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов совершили 12 млн операций по получению наличных денег. Это на 10% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Количество операций по оплате товаров и услуг, совершенных с применением платежных карт, увеличилось за год на 9% и достигло 442 млн.

"Доля безналичных операций в общем количестве транзакций по банковским картам в Тюменской области достигла 98%. Жители региона все чаще выбирают для расчетов платежные карты. Этому способствуют различные программы лояльности банков: за безналичную оплату покупок можно получить кэшбэк, бонусы, мили. С каждым годом расширяется перечень и нефинансовых сервисов, развивается инфраструктура обслуживания карт", – сообщила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превыcило 130 тысяч единиц, банкоматов – 4,3 тысячи штук.

Всего за январь – март жители "тюменской матрешки" совершили более 550 млн операций по картам на сумму 1,2 трлн рублей. Каждую третью покупку с помощью карт держатели карт оплачивали в интернете, а объем платежей в сети достиг 50% общего объема транзакций.

По данным на 1 апреля, тюменцы имеют 5,2 млн платежных карт, югорчане – 4,6 млн карт, ямальцы – 1,7 млн карт, общее количество платежных карт увеличилось за год на 20%.