Кухарук рассказал о начале строительства ЖК "Европейский берег 2.0"

Первую сваю забили в жилом комплексе "Европейский берег 2.0" в рамках программы комплексного развития территорий, на объекте побывала директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Синичич осмотрела ЖК "Европейский берег" как один из успешных примеров реализации федеральных механизмов при формировании комфортной городской среды, уточнил Кухарук.

Проект ЖК "Европейский берег 2.0" будет реализован до 2030 года. На территории возведут дома разной этажности, построят два детских сада и школу. Создадут всю необходимую инфраструктуру и продолжат благоустройство береговой линии. Сейчас реализуется первый этап проекта, но благодаря инвестору 57 семей уже обеспечено новым жильем. По словам Кухарука, застройщик готов активно заниматься реновацией территорий: с момента подписания договора (август 2022 года) им проведены работы по расселению, согласованию проекта, получено разрешение на начало строительства - возведение новых домов началось.

"Еще несколько лет назад на этой территории стояли ветхие и аварийные дома. Сейчас жители охотно заселяются в современный жилой комплекс, где присутствует стиль, реализованы новые веяния в создании архитектурного облика. В районе есть пешеходный бульвар со спорт-ядром, зонами для отдыха, рассчитанными на разный возраст, с благоустроенной прибрежной территорией. В ЖК созданы условия для предоставления жителям различных услуг предприятиями малого и среднего бизнеса", - рассказал глава города.



На сегодня в Тюмени определено 17 территорий под комплексное развитие. Минстрой активно помогает регионам в части создания законодательной базы, нормативного регулирования. Местные власти отрабатывают все вопросы, чтобы инвесторы могли реализовывать проекты по реновации территорий.