Кадровый центр помогает начинающим специалистам найти первую работу

Консультанты кадрового центра ведут индивидуальную работу с выпускниками учебных заведений, помогая им найти место для получения первого трудового опыта. У тоболяка Данилы Александрова ограниченные возможности здоровья. Но несмотря на это, молодой человек завершил обучение в Тобольском многопрофильном техникуме на "Слесаря механосборочных работ" и очень захотел найти работу по специальности.

В Тобольское отделение кадрового центра юноша пришел, не имея навыков самопрезентации. Кадровый консультант Анастасия Попова помогла молодому человеку пройти все этапы собеседования у работодателя, сопроводила на рабочее место и познакомила с будущими коллегами.

"Все мы когда-то получали первый опыт. Волнение, неуверенность, смущение, страх - все это присутствует. Стараемся вселить уверенность, курируем в течение всей стажировки", - рассказала Анастасия Попова.

Сейчас Данила получает опыт по своей профессии в слаженном мужском коллективе в сфере диагностики и поддержания работоспособности автомобильного транспорта. Под наблюдением опытных наставников молодой человек осваивает работу металлообрабатывающих станков, сборку приспособлений и механизмов из готовых деталей.

Пройти стажировку при содействии кадрового центра "Работа России" могут выпускники высших и средних образовательных организаций, ищущие работу молодые люди и студенты выпускных курсов, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией. Стажировка поможет набраться опыта, познакомиться с нужными людьми, пополнить портфолио. В текущем году практический опыт работы получают уже более 90 выпускников. До окончания стажировки еще далеко, но работодатели уже изъявляют желание оставить многих на постоянные рабочие места.

Заявление о содействии в поиске подходящей работы необходимо подавать на портале "Работа России". Получить консультацию о программе можно в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.