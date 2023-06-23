Бизнес-миссия компаний из Узбекистана приезжает в Тюмень

С 26 по 29 июня 2023 года в Тюмени пройдет бизнес-миссия компаний из Узбекистана. Международное сотрудничество развивается при содействии национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Тюменскую область посетят представители газодобывающего и перерабатывающего предприятия ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и нефтесервисной компании Eriell Oilfield Services Middle East DMCC.

В рамках визита состоится биржа контактов, В2В встречи, посещение ключевых предприятий Тюменского региона для обсуждения совместных проектов в нефтегазовой отрасли.

В переговорах примут участие экспортно-ориентированные компании Тюменской области из числа малого и среднего бизнеса. По вопросам работы на внешних рынках предпринимателей консультируют в Центре поддержки экспорта по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по телефону: +7 922-002-45-20.