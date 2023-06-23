Моор показал, каким будет обновленный аэропорт Рощино

Губернатор Тюменской области опубликовал у себя в телеграм-канале видео о том, как будет выглядеть обновленный аэропорт РОщино в 2027 году.





Сегодня, 23 июня 2023 г., дан официальный старт строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Рощино (управляется ООО "Новапорт Холдинг"). Помимо губернатора, в церемонии приняли учаестие генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков и генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.



Реконструкция будет осуществляться поэтапно, в условиях действующей работы аэровокзала. В ходе реконструкции площадь нового терминала увеличится до 46 тыс. кв. м (площадь существующего 27 тыс. кв. м), пропускная способность вырастет до 1 900 пасс./час., а общий годовой объем до 3 800 000 пасс./год.

Помимо здания аэровокзала в рамках строительства будет произведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальная площадь и перрон.

Новый терминал будет оснащен семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

Подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по конкурсу определен ООО "ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ", организация имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры.

Игорь Лужбин, генеральный директор АО "Аэропорт Рощино":