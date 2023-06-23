Тюменские власти отменяют особый противопожарный режим

12:13 23 июня 2023
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Особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня, постановление об это подписал губернатор Александр Моор.

"Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности", - поясняют в правительстве региона.

Моор призвал жителей Тюменской области строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля, гражданам было запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

Теги: лесные пожары
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