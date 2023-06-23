Тюменские власти отменяют особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Тюменской области отменяется с 26 июня, постановление об это подписал губернатор Александр Моор.
"Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности", - поясняют в правительстве региона.
Моор призвал жителей Тюменской области строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.
Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля, гражданам было запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.
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