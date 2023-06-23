Общественный совет при департаменте труда Тюменской области обсудил занятость населения Тюменской области

Заседание Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области началось с доклада директора департамента Александра Сидорова о ситуации на рынке труда Тюменской области: она продолжает оставаться стабильной, в статусе беззаботных числятся 2 827 человек - это на 35% ниже, чем в прошлом году.

По состоянию на июнь текущего года работодателями заявлено 24,1 тысячи вакансий (наибольшее количество предприятиями строительной отрасли и торговли).

Не остался без внимания вопрос обеспечения бизнеса кадрами необходимой квалификации. Особое внимание уделяется индивидуальному сопровождению и качественному подбору кандидатов. Департаментом разработана бизнес-ситуация, включающая в себя комплексный план работы по подбору персонала.

Члены Общественного совета отметили, что реализация мер государственной поддержки работодателей позволяет обеспечить решение вопросов занятости, исходя из складывающейся на рынке труда Тюменской области ситуации.

Еще одной темой для обсуждения стало обеспечение социально-экономического развития территорий вселения Тюменской области. Александр Сидоров рассказал, что для обеспечения муниципальных образований квалифицированными специалистами, в Тюменской области действует программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переехать на постоянное место жительства в наш регион.

За январь-май 2023 года межведомственной комиссией принято положительное решение по заявлениям 17 соотечественников (с членами семей 51 человек), из которых 14 (с членами семей 33 человека) уже прибыли на территорию вселения.

На заседании также была поднята тема обеспечения условий и охраны труда в Тюменской области. Приоритетные направления по улучшению условий и охраны труда озвучил Радик Сулейманов, начальник отдела экспертизы условий и охраны труда управления трудовых отношений департамента. Все члены совета отметили, что охрана труда является актуальной и важной темой, которая требует постоянного внимания и усилий.

Также необходимо быть в курсе всех изменений в сфере занятости населения, поэтому члены совета предложили обсуждать все планируемые изменения законодательства, в том числе изменения, предполагаемые проектом Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации".