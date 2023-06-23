Моор принял участие в церемонии закладки будущего терминала аэропорта Рощино

Губернатор Тюменской области Александр Моор заложил капсулу времени в основание будущего терминала Международного аэропорта Рощино имени Дмитрия Менделеева в Тюмени

После подписания послания потомкам его упаковали в капсулу, погрузили в основание будущего терминала и залили бетоном.

Реконструкция Рощино запланирована на 2023-2027 годы. Она позволит увеличить пропускную способность с 600 до 1940 пассажиров в час. Площадь увеличится почти в 2 раза — до 46 000 кв. м. В аэропорту появится 7 крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях, что в 2 раза больше существующих восьми. В новом аэровокзальном комплексе будет 39 стоек регистрации, из них 11 на международных воздушных линиях (в существующем 15 стоек регистрации, из них 5 — на международных воздушных линиях). Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок — 3 800 000 пасс/год. Реконструкцию планируется выполнить без остановки работы аэропорта.