На Ямале на один долгострой станет меньше

Реконструкция одного из административных зданий в Новом Уренгое - объект большой региональной программы по завершению долгостроев, начатой губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Его начали строить в 2000 году. На сегодняшний день в двухэтажном капитальном строении уже проведены демонтажные работы.

"Сейчас рабочие усиливают фундамент. К уже имеющимся сваям, с помощью колонкового бурения забурили 228 дополнительных железобетонных, которые уходят на 13 метров вглубь грунта", - рассказал начальник отдела технадзора в г. Новый Уренгой окружной дирекции капитального строительства и инвестиций Александр Нефедов.

Идут работы по установке оконных блоков и усилению несущих конструкции здания, утепляют стены подвала и восстанавливают гидроизоляцию. Кирпичную кладку усиливают методом инъектирования, в процессе которого в поврежденные участки стен закачивается специальная ремонтная смесь. Фасад здания планируют сделать из керамогранита. Для зонирования пространства внутри вместо привычных капитальных стен частично будут применены витражные перегородки. Не изменив архитектурной конструкции помещения, они разделят его, придав визуальную лёгкость. Ощущения закрытости помещения при таком расположении не возникает. Сейчас строители завозят необходимые материалы и вскоре приступят к ремонту лестничных клеток, внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных сетей и благоустройству территории.

По окончании строительства планируется, что в нём разместятся специалисты технического надзора окружной дирекции капитального строительства, государственного строительного надзора и инженеры строительной лаборатории. Работники профессиональной отрасли будут трудиться в едином пространстве, что положительно скажется на эффективности деятельности. Новая локация исключит временные затраты на перемещение специалистов по городу и оптимизирует расходы на аренду служебных помещений.

С 2019 года на Ямале введены в эксплуатацию уже более 20 долгостроев. Недавно завершилось строительство КОЦ "Сибирь" в Муравленко. На 40% готовы очистные сооружения в Лабытнанги и больше чем наполовину - центр социального обслуживания "Доверие" в Салехарде.