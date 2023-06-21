В Тобольске состоялась закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза

Производство универсального сухогрузного судна-контейнеровоза начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО "Межрегионфлот" реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью 5 000 тонн смешанного "река-море" плавания.

"Мы видим, как развивается промышленное предприятие, увеличивается количество рабочих мест, растут компетенции. Я уверен, что это не последнее судно, оно будет построено в срок и принесет пользу нашему государству", - сообщил заместитель Губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что Тюменская область стала четвертым регионом в России, где осуществляется строительство таких судов, что, по его мнению, говорит о стабильности экономического развития и гарантированных рабочих местах.



"О готовности предприятия строить самоходные суда говорилось уже давно, была проделана очень серьезная кадровая и управленческая работа. И если кто-то еще сомневался в успешном будущем Тобольского судоремонтного завода, то я уверен, что сейчас все сомнения развеяны", - подчеркнул Афанасьев.