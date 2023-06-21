В Краснодоне при поддержке Тюменской области привели в порядок детскую больницу

Реконструкция детской больницы в городе Краснодоне завершена при поддержке Тюменской области, за год тюменские строители усилили фундамент, заменили кровлю и утеплили стены, обновили инженерные сети, установили фасадные панели и оконные блоки, отремонтировали внутренние помещения, в том числе провели перепланировку.

Итоги работ проинспектировал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области — главный архитектор региона Сергей Бауэр:

Капитальный ремонт объекта окончен. Ведется его подключение к электроснабжению. Детская больница не только преобразилась внешне, но и стала соответствовать всем санитарным нормам России.

Офтальмологическое, рентгенологическое и лор-оборудование уже установлены, идет сборка мебели.

ежду Правительством Тюменской области и Администрацией города Краснодона и Краснодонского района ЛНР в июне 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Делегация региона-шефа также оценила ход работ по ремонту Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы.