В Заводоуковске капитально отремонтируют хирургическое отделение больницы

Хирургический корпус стационара областной больницы № 12 в Заводоуковске будет реконструирован. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Заводоуковский городской округ.

Больница обслуживает более 66 тысяч жителей Заводоуковского городского округа и Упоровского района, здание хирургического отделения было построено в 1991 году.

"Осмотрел помещение, пообщался с врачами, увидел, в каких условиях принимают и лечат пациентов. В этом году выделим средства на подготовку проектно-сметной документации. Деньги на реконструкцию предусмотрим в бюджете на 2024–2026 годы", – заявил глава региона. Работа Областной больницы № 12 на время реконструкции не остановится.