Полиция станет участником ярмарки трудоустройства в Тюмени

23 июня в Тюменском технопарке состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей", на которой будут представлены не только предприятия, но и профориентационные площадки образовательных организаций и подразделений УМВД России по Тюменской области.

Для посетителей ярмарки подразделения УМВД подготовили расширенную программу. На площади перед Технопарком состоятся презентации специального автотранспорта: комплекс видеонаблюдения "Волна", автомобиль и мотоцикл ДПС, а также специализированный автомобиль с системой мультибиометрической идентификации "Папилон".

Ансамбль культурного центра УМВД порадует гостей ярмарки не только профессиональными возможностями, но и музыкальными номерами.

А центр кинологической службы с лучшими служебными собаками продемонстрирует свои навыки в задержании преступника и поиске запрещенных препаратов.

Ярмарка трудоустройства станет полезным мероприятием не только соискателям, которые ищут работу, но и всем, кто еще определяется с выбором профессионального пути. Она пройдет 23 июня 2023 года с 11:00 до 14:00.

Программа мероприятия размещена на сайте trudvsem72.ru



