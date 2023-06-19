Жителей Тюменской области 23 июня ждут на ярмарке трудоустройства

23 июня в Тюменской области пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Мероприятие будет проходить на 25 площадках. Также на портале "Работа России" будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.

Ярмарка пройдет с 11:00 до 14:00. Основными и самыми крупными площадками станут: Тюменский Технопарк (Тюмень, ул. Республики, 142), Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" (Тюмень, ул. Водопроводная 36/3), ТРК "РИО" (Тобольск, ул. Зона вузов, 4), КЗ имени 30-летия ВЛКСМ (Ишим, ул. К. Маркса, д.1). Также принять участие в ярмарке можно будет во всех отделениях Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

На ярмарке будут представлены более 1500 вакансий из более 100 предприятий, в том числе АО "Аэропорт Рощино", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "Транснефть — Сибирь", ПАО "Тюменские моторостроители", АО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Водоканал", АО "Почта России", ООО "Трубный завод Сибгазаппарат" и другие.

Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие более 2000 человек. 23 июня на площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и возможностях профессионального обучения. Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты помогут спланировать карьерный путь. На площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" для подростков будут предложены временные рабочие места.

Кроме карьерного и образовательного блоков, на площадках ярмарки организуют различные активности для всех посетителей. В "РИО" и в Тюменском технопарке пройдут ярмарки - продажи продукции общественных организаций инвалидов, учреждений исполнения наказаний, а также самозанятых граждан, открывших собственное дело при поддержке органов службы занятости населения. Будут представлены изделия из кожи, аксессуары для одежды и дома и другая продукция. В КЗ имени 30-летия ВЛКСМ - экспресс-собеседования с работодателями, мастер-классы образовательных учреждений Ишима, консультации по открытию бизнеса.

Для гостей Тюменского технопарка подготовлена специальная фотозона. Все гости смогут сделать памятное фото в 3D-формате. А еще можно будет увидеть показательные выступления сотрудников УМВД со служебными собаками. Будут продемонстрированы приемы задержания преступника, поиска наркотических средств и запрещенных предметов.

Подробная информация о ярмарке размещена на сайте trudvsem72.ru