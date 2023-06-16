В Тюмени пройдет межрегиональный урбанистический форум “Урбанист-капиталист”

28 июня урбанисты, архитекторы и инвесторы соберутся на форуме “Урбанист-капиталист”, чтобы обсудить ключевые проблемы стоящие сегодня перед городами и бизнесом. Мероприятие, организованное редевелоперской компанией “Колесник”, пройдет в Конторе пароходства с 11:00 до 20:00

На мероприятии выступят ведущие эксперты в области управления городскими ресурсами и развития бизнеса в городской среде. Форум “Урбанист-капиталист” послужит площадкой для обмена мнениями и диалога между представителями различных групп, включая политиков, градостроителей, руководителей бизнеса, архитекторов и людей которые интересуются созданием городских пространств.

Организатор форума Сергей Колесник:

Мы рады собрать вместе одних из самых ярких экспертов в области урбанизма и бизнеса, чтобы обсудить проблемы, которые вызывают изменения в современных городах. Стимулируя диалог между этими двумя мирами, мы надеемся стать катализатором новых идей и партнерских отношений, которые помогут создать более жизнепригодную, устойчивую и процветающую городскую инфраструктуру.

Форум будет разбит на несколько тематических блоков, благодаря чему участники смогут узнать о комплексном подходе к развитию городских территорий, предполагающий интеграцию различных элементов. Среди тем форума будет благоустройство улиц, КРТ (комплексное развитие территорий), общественные пространства, коммерческая недвижимость, городские сообщества и брендирование территории.*

Форум “Урбанист-капиталист” - это уникальная возможность для экспертов и профессионалов из различных областей поделиться своими взглядами на то, как сегодня можно создавать современные города, которые будут одновременно устойчивыми и экономически жизнеспособными.

Организатором форума является редевелоперская компания “Колесник”, для участия в мероприятии необходима регистрация. Мероприятие состоится 28 июня с 11:00 по 20:00 в "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1).