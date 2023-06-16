УСТЭК переходит к третьему этапу опрессовок в Тюмени

Специалисты УСТЭК завершили второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей и готовятся к следующему, н пройдет с 19 по 30 июня и затронет дома на улицах Харьковской, Щорса, Циолковского, Осипенко, а также часть домов по ул. Холодильной, Мельникайте, 50 лет Октября. Всего на время третьего этапа будет отключено 199 жилых домов, 12 детских садов и 3 школы.

"Во время проведения второго этапа гидравлических испытаний было обнаружено и устранено 37 повреждений. С 15 мая на прочность и плотность проверено уже порядка 246 км тепловых сетей города", - сообщил заместитель главного инженера УСТЭК Сергей Мозгонов.

Во время гидравлических испытаний специалистами УСТЭК в том числе проверяется готовность многоквартирных жилых домов к отопительному периоду. Так за второй этап проверено 305 водоподогревателей горячей воды и 378 тепловых узлов, в результате чего в 10 жилых домах были обнаружены водоподогреватели с дефектами. После проведения управляющими организациями их ремонта или замены УСТЭК проведет повторную проверку.

Всего за летний период в Тюмени пойдет 7 этапов гидравлических испытаний, во время которых на плотность и прочность будет проверено более 680 км трубопроводов централизованной системы теплоснабжения. Адреса домов и график отключения ГВС доступны на сайте https://ao-ustek.ru". УСТЭК напоминает жителям, что при обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей, необходимо сообщать по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00.