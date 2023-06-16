Более пяти тысяч тюменских подростков нашли свою первую работу

В конце мая в отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области прошли традиционные ярмарки вакансий для трудоустройства подростков, которые посетили более 800 человек.

Работодатели представили различные вакансии, где школьники могут поработать в летний период, включая помощников делопроизводителя, помощников культорганизатора, вожатых, библиотекарей и разнорабочих.

Специалисты службы занятости рассказали подросткам об услугах службы занятости, и о том, как правильно работать с порталом "Работа в России" и подавать заявления.

- Все заявления направляются через личный кабинет портала "Работа в России". Поэтому мы приглашаем школьников в наш офис, где помогаем правильно составить резюме и подать заявление. С каждым школьником мы работаем индивидуально, - рассказала Ирина Семина, ведущий консультант Викуловского отделения кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

В настоящее время уже трудоустроено более пяти тысяч подростков, в том числе 470 человек из числа категорий, находящихся на особом внимании: несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, дети-сироты, дети, воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях и другие.

Заработная плата несовершеннолетним будет рассчитываться за отработанное время, исходя из минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. Кроме заработной платы подросткам выплачивается материальная поддержка.

Напомним, что в летние месяцы 2023 года служба занятости планирует трудоустроить 18 тысяч подростков. Рабочие места предоставляют учреждения бюджетной и внебюджетной сферы.

23 июня для школьников пройдет очередное мероприятие в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Ребят ждут с 11:00 до 14:00 на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная 36/3.