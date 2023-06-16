Тюменская область вошла в тройку лидеров Нацрейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

фото - https://t.me/vorobiev_live

На ПМЭФ2023 гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно формируется Агентством вместе с ведущими деловыми объединениями.

Первое место заняла Москва, на втором - Татарстан. Третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Регионами-лидерами, продемонстрировавшими наибольшую динамику роста интегрального индекса, стали Забайкальский край, Чеченская Республика, Москва, Нижегородская область, Тюменская область и Татарстан.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В состав рейтинга входят 67 показателей по 4 направлениям – регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка МСП.