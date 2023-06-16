Тюменским журналистам расскажут о подготовке к федеральному этапу ярмарки трудоустройства

14:00 16 июня 2023
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19 июня в 11:00 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" ("Дом печати" ул. Осипенко,81) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Спикерами выступят директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Анатольевич Сидоров и начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Анастасия Николаевна Парфенова. Они расскажут о мероприятиях, которые пройдут на ярмарке и ее ключевых участниках.

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