Тюменским журналистам расскажут о подготовке к федеральному этапу ярмарки трудоустройства

19 июня в 11:00 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" ("Дом печати" ул. Осипенко,81) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Спикерами выступят директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Анатольевич Сидоров и начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Анастасия Николаевна Парфенова. Они расскажут о мероприятиях, которые пройдут на ярмарке и ее ключевых участниках.