Третий этап работ на путепроводе через Транссиб в районе Плеханово продлится до июня

Стартовал третий этап работ на путепроводе через Транссиб в районе Плеханово города Тюмени. Работы завершатся в июле. После этого начнётся ремонт путепровода на встречном направлении, сообщает ГУС ТО.

В пятницу утром подрядная организация приступила к демонтажу верхних слоёв асфальтобетона. Перед этим были проведены подготовительные работы: выставлено ограждение, демонтированы металлические деформационные швы. После снятия асфальта специалисты разрежут армированный защитный слой и снимут старую гидроизоляцию. Далее приступят к восстановлению выравнивающего слоя пролётного строения путепровода и водоотводных трубок, укладке новой гидроизоляции и слоёв асфальта.

Все работы по ремонту сооружения разбиты на 6 этапов. Это сделано специально, чтобы оставить водителям возможность объезжать зону ремонта по двум полосам и обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

Ремонт путепровода ведётся благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги".