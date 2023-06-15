Около 780 тысяч кв. метров жилья введено в Тюменской области за пять месяцев 2023 года

В Тюменской области на 1 июня 2023 года по оперативным данным введено 778,4 тысячи кв. метров жилья. Данные на 19% превышают объёмы ввода за аналогичный период прошлого года, когда был поставлен рекорд.



За пять месяцев строительные организации завершили строительство многоквартирных домов общей площадью 379,6 тыс. кв. метров. В секторе индивидуального жилья введено в эксплуатацию 398,8 тыс. кв. метров.

"Строительство жилья идёт высокими темпами. На 1 июня текущего года выдано 56 разрешений на строительство многоквартирных домов. Компании намерены возвести по ним почти 600 тысяч кв. метров нового комфортного жилья", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В Тюменской области в стадии строительства находятся 349 многоквартирных домов общей площадью жилья более 3,9 млн кв. метров.