Депутаты гордумы оценили работу администрации Тюмени по совершенствованию дорожно-транспортной сети

Депутаты Тюменской городской думы ознакомились с информацией о выполнении в 2022 году муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы". Вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

Целями программы являются повышение технического уровня автодорог и создание современной развитой безопасной и эффективной автомобильно-дорожной сети города, сообщил директор департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин. По его словам, в целом основные показатели программы в 2022 году выполнены. Так, в 2022 году благодаря выделению дополнительных средств по нацпроекту "Жилье и городская среда" план по строительству и реконструкции местных дорог выполнен на 116 процентов: вместо 34 км по факту к концу 2022 года обновлено 39,7 км дорог в Ново-Патрушево, Казарово, Березняки, микрорайонах Восточный II, Ямальский II и на других участках. Показатель по доле протяжённости автодорог общего пользования в прошлом году достиг 100 процентов от плана. Наружное освещение обустроено на пяти объектах общей протяженностью 7,7 км (в целом план выполнен на 98%). По итогам 2022 года в городе обустроено 30 109 парковочных мест, причем большое количество - в Ново-Патрушево и на ул. Розы Трениной. Большое внимание уделяется и организации пассажирских перевозок. В течение по 124 маршрутам выполнено 3,34 млн рейсов. Для комфорта горожан автобусы малой вместимости меняют на более просторные, современные и комфортные. Так, в 2022 году приобретено 65 автобусов большого класса и 15 автобусов особо большого класса.

После доклада у членов постоянной комиссии не возникло вопросов к представителю администрации города, они единогласно поддержали предложение председателя комиссии рекомендовать вопрос к рассмотрению на очередном заседании гордумы.

"По итогам 2022 года общая протяженность построенных и реконструированных дорог местного значения за время программы составила 39,7 км, что превысило план. Это говорит о том, что в Тюмени совершенствуется дорожно-транспортная сеть, передвижение по улицам становится все более комфортным и доступным. Такой подход позволяет городу стать еще более гостеприимным и привлекательным местом для жизни и бизнеса", – прокомментировал доклад председатель постоянной комиссии градостроительству и землепользованию Тюменской гордумы Алексей Рагозин.