Специалистам по охране труда расскажут, как работать с новым реестром Минтруда расскажут на онлайн-конференции

Бесплатная онлайн-конференция "Обучение по охране труда-2023: как работать с новым реестром Минтруда? Практические инструменты. Автоматизация подбора СИЗ при переходе на ЕТН" начнётся в 12:00 (местное время) 22 июня. Мероприятие проводится в рамках деловой программы выставки БИОТ-2023.

В программу конференции включены актуальные вопросы охраны труда. Эксперты Ассоциации "СИЗ" поделятся алгоритмом работы с единой общероссийской справочно-информационной системой по охране труда, расскажут об автоматизированной системе подбора СИЗ и продемонстрируют, как самостоятельно внедрить ЕТН на предприятиях. Слушатели онлайн-конференции смогут задать вопросы и получить ответы от экспертов Ассоциации "СИЗ" в режиме онлайн.

Организатором конференции традиционно выступает Ассоциация "СИЗ" при участии учебно-методического центра SRG-ECO. Для участия в онлайн-конференции необходимо зарегистрироваться на сайте: biot-asiz.com.