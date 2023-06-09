Мария Трофимова на форуме "Путешествуй!" рассказала о туристическом стартапе

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Преимущества и недостатки туристической отрасли для потенциального инвестора обсудили на стратегической сессии в рамках блока "Инвестиции" на Российском туристическом форуме "Путешествуй!". Инвестиции — одна из ключевых тем форума этого года.

Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, комментируя инвестиционный потенциал регионов, отметила, что в всех имеется "невероятный потенциал, рекреационный, культурный, познавательный, и все активно говорят об инвестиционном потенциале" - главное, уметь позиционировать себя перед инвесторами.

В пример Мария привела опыт Тюменской области: