Мария Трофимова на форуме "Путешествуй!" рассказала о туристическом стартапе

Преимущества и недостатки туристической отрасли для потенциального инвестора обсудили на стратегической сессии в рамках блока "Инвестиции" на Российском туристическом форуме "Путешествуй!". Инвестиции — одна из ключевых тем форума этого года.
Директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, комментируя инвестиционный потенциал регионов, отметила, что в всех имеется "невероятный потенциал, рекреационный, культурный, познавательный, и все активно говорят об инвестиционном потенциале" - главное, уметь позиционировать себя перед инвесторами.
В пример Мария привела опыт Тюменской области:
Мы показываем ситуацию на рынке и то, что формируется в ближайшем круге — юг Тюменской области — это своеобразный перекресток, вокруг которого 4 федеральные дороги и 15 млн совокупный транзитный поток. Есть потенциал развития туристической инфраструктуры. До 2017 года области не было на туристической карте страны, мы ассоциировались с промышленностью. Туризм был стартапом. И мы создали успешную историю, за 4 года, нарастив потоки в два раза. В следующем году мы отметим уже пятилетие термального направления.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru