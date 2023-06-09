В Тюмени на вопросы о трудоустройстве отвечает нейросеть

"Виртуальный консультант 72" - новое направление диалоговой нейросетевой системы Тюменской области. Виртуальный помощник (ВК-72) консультирует граждан по вопросам занятости населения, сообщает информационный центр правительства ТО.

ВК-72 может рассказать о профессиональном обучении, размерах пособия, сроках их зачисления, разъяснит вопросы постановки на учет в качестве безработного, получения нужной справки, проконсультирует по работе на портале и поиску подходящих вакансий.

ВК-72 уже снял нагрузку со специалистов центров занятости и обрабатывает самостоятельно 35% вызовов граждан. С момента запуска с новым сотрудником поговорили уже более 3000 человек. Получить консультацию виртуального помощника можно в любое время, в независимости от графика работы специалистов.

Единая горячая линия запущена по номеру 8 800 350 00 64 и работает в тестовом режиме для граждан, которые обращаются в отделение города Тюмень.

В настоящее время ведётся работа по масштабированию сервиса на другие отделения центра занятости Тюменской области. В ближайшее время получить консультацию по единой горячей линии смогут все жители области, интересующиеся вопросами трудоустройства.