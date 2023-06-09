"Россети Тюмень" ввели режим повышенной готовности в Тюменской области  

12:14 09 июня 2023
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Персонал Тюменских электрических сетей работает в режиме повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким снижением уровня воды в реке Туре и постановлением губернатора Тюменской области от6 июня. 

На оперативном дежурстве находятся 117 бригад энергетиков в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники. При необходимости могут быть задействованы 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

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