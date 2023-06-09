"Россети Тюмень" ввели режим повышенной готовности в Тюменской области

Персонал Тюменских электрических сетей работает в режиме повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с резким снижением уровня воды в реке Туре и постановлением губернатора Тюменской области от6 июня.

На оперативном дежурстве находятся 117 бригад энергетиков в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники. При необходимости могут быть задействованы 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.