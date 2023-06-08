Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 23 июня

23 июня в Тюменской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Ведущие работодатели различных сфер Тюменской области представят более 1500 вакансий. В их числе: АО "Аэропорт Рощино", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "Транснефть — Сибирь", ПАО "Тюменские моторостроители" АО "Тюменский электромеханический завод", ООО "Тюмень Водоканал", АО "Почта России", ООО "Трубный завод Сибгазаппарат" и другие.

Мероприятия пройдут во всех отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области. Кроме этого, будут работать дополнительные площадки в Тюмени и Тобольске:

Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142).

Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" (г. Тюмень, ул. Водопроводная 36/3).

Торгово-развлекательный комплекс "РИО" (г. Тобольск, ул. Зона вузов, 4).



На площадках будут представлены все возможности современной службы занятости. Желающие смогут пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей, получить консультацию по открытию собственного дела и возможностях профессионального обучения. Старшеклассникам, студентам и выпускникам колледжей и вузов консультанты помогут спланировать карьерный путь.

- Ярмарка трудоустройства станет крупной площадкой для встречи граждан и работодателей. Это мероприятие позволит сэкономить время и ресурсы. Для соискателей — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Кроме граждан, желающих найти или сменить работу, мы также приглашаем выпускников образовательных организаций. На площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" для подростков будут предложены временные рабочие места, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Подробная информация о ярмарке размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Заявки на участие работодателей принимаются до 19 июня на электронную почту Konevaei@72to.ru или по форме. Консультацию можно получить по телефонам +7 (3452) 273-322 (доб.313), +7 9918960511.