Сорокинские аграрии завершили посевную кампанию

В Сорокинском районе все 12 сельскохозяйственных предприятий закончили посевную кампанию: ООО "Пинигинское", ООО "Сорокинские сыры", ООО "Петровское", ЗАО "Маяк", ООО "Нива", АО "АТЦ", ООО "ППР", ООО "Родина", И.П. "Калыков М.К.", И.П. "Мычко С.В.", ИП "Склянов С.А.", ИП "Калыков Ж.К."

Земледельцы засеяли 29 тысяч гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами 26 416 га, техническими культурами 353 га и 2319 га занял многокомпонентные смеси .

"Впереди не менее значимая работа по уходу за посевами, обработке их от сорняков и вредителей, заготовка кормов, уборка урожая. Наша общая задача – вырастить достойный урожай и собрать его без потерь, создать необходимый продовольственный запас и заложить хорошую основу под будущий урожай. Пусть этот год принесет нам богатый урожай", - отметил в поздравлении глава района Александр Агеев.