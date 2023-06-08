Таможенники в магазинах Тюмени нашли контрафактные аксессуары Apple на 25 млн рублей

13:53 08 июня 2023
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Фото пресс-службы Тюменской таможни

Крупную партию контрафактных аксессуаров Apple выявили таможенники в Тюмени. Индивидуальный предприниматель продавал продукцию в торговых центрах областной столицы.

"7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников для смартфонов, с нанесенным товарным знаком "Apple" обнаружили сотрудники Тюменской таможни в торговых залах и подсобных помещениях. Представитель правообладателя подтвердил контрафактность товаров и оценил предполагаемый ущерб от их продажи в 25 млн рублей", - пояснил замначальника Тюменской таможни Александр Воронов.

В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Материалы переданы по подследственности в полицию. Предпринимателю грозит наказание до двух лет лишения свободы со штрафом.  

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