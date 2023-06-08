Дефицитными специалистами в Тюмени являются представители автобизнеса, медицины и фармацевтики

Самыми дефицитными специалистами в Тюменской области на данный момент являются представители профессиональных сфер "Автомобильный бизнес" и "Медицина, фармацевтика" – на одну вакансию здесь них приходится всего 1,7 резюме, сообщает hh.ru.

В список наиболее дефицитных кадров (индекс по которым ниже среднего по рынку труда в регионе) попали специалисты из сфер "Рабочий персонал" и "Розничная торговля" (2,5), "Сельское хозяйство" (2,8), "Строительство, недвижимость" и "Туризм, гостиницы, рестораны" (по 3,0), "Продажи, обслуживание клиентов" (3,1) и "Транспорт, логистика, перевозки" (3,3).

Наиболее высокий уровень конкуренции по итогам мая сложился в профессиональных сферах "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (19,0 резюме на вакансию), "Искусство, развлечения, массмедиа" (16,7), "Высший и средний менеджмент" (14,5), "Административный персонал" (12,0), "Маркетинг, реклама, PR" (11,4).