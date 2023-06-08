Тюменская область на ВДНХ расскажет москвичам о летнем отдыхе в Сибири

Делегация Тюменской области представит туристический потенциал региона на форуме "Путешествуй!", который пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ, а также примет участие в деловой программе, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В уличной зоне у инфокафе Тюменской области жители и гости Москвы смогут продегустировать "кофе с нефтью" и мороженое от тюменского производителя, попробовать чай от потомков сибирских купцов Колокольниковых, поучаствовать в конкурсах и выиграть сувениры от турбренда Visit Tyumen.

Азартные смогут испытать удачу в акции "Сибирский автоквиз на гольф-карах": прокатиться по территории ВДНХ, отвечая на вопросы ведущего и зарабатывая баллы. В конце поездки их можно обменять на мерч от Visit Tyumen, авиабилеты в Тобольск и путешествие в столицу термальных вод: один из туров "Тюменские термы. Горячее сердце Сибири" или стоповер "Путешествие на Полярный круг" из Москвы в Тюмень с остановкой в Салехарде.

Внутри тюменского павильона посетителям расскажут о главных летних направлениях, сити-брейках, актуальных маршрутах, местах для романтического, семейного, активного, оздоровительного отдыха, ознакомят с достопримечательностями, самыми яркими фестивалями Тюменской области и угостят знаменитой минералкой.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова примет участие в секции "Преимущества и недостатки туристической отрасли для потенциального инвестора", а руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов презентует национальный маршрут "В Сибири по своей воле". Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Челябинской областью.