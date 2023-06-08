Заместитель генпрокурора Зайцев и губернатор Моор обсудили ситуацию с лесными пожарами

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев и губернатор Александр Моор приняли участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По итогам заседания поставлены задачи повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов; активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работу систем оповещения, состояние техники, активнее вести профилактическую работу.
Помимо этого, во время рабочего визита Зайцев обсудил с Моором вопросы регионального здравоохранения, законности в жилищно-коммунальной сфере, ситуацию с лесными пожарами.
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