Заместитель генпрокурора Зайцев и губернатор Моор обсудили ситуацию с лесными пожарами

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев и губернатор Александр Моор приняли участие в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По итогам заседания поставлены задачи повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов; активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работу систем оповещения, состояние техники, активнее вести профилактическую работу.

Помимо этого, во время рабочего визита Зайцев обсудил с Моором вопросы регионального здравоохранения, законности в жилищно-коммунальной сфере, ситуацию с лесными пожарами.