Студент тюменского колледжа нашел практику на ГМС Нефтемаш

В апреле в Тюмени и Тобольске прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", который посетили более 2000 человек. Это были соискатели, которые активно искали работу, и студенты, целью которых являлся поиск предприятия для прохождения практики.

Одним из желающих найти такое место оказался студент Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Илья Швецов.

Как сообщил молодой человек, он учится по специальности "Токарь станков с числовым программным управлением". В восемнадцать лет у парня есть желание развиваться в профессии, а после обучения – работать по специальности.

Илья сразу обратил внимание на предприятие "ГМС Нефтемаш". Оно является одним из ведущих производителей в России и странах СНГ технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса. К тому же, как заявил юноша, он был на предприятии с экскурсией: "Я раньше уже знал о предприятии, так как мы ездили туда группой. Практика на "ГМС Нефтемаш" – хорошая возможностью получить новые навыки и опыт написания программ для токарных станков с числовым управлением (ЧПУ)". В настоящее время Илья работает учеником токаря, что поможет ему получить ценный опыт на предприятии-лидере нефтегазовой отрасли.

23 июня по всей стране пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства, и у работодателей еще есть возможность стать ее участником. Для этого необходимо пройти регистрацию до 19 июня по форме или направив заявку на электронную почту Konevaei@72to.ru

Консультацию можно получить по телефонам +7 (3452) 273-322 (доб.313), +7 9918960511.