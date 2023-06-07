В Тюмени ввели режим повышенной готовности из-за низкого уровня воды в Туре

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении режима повышенной готовности в связи с обмелением реки Тура, требующим новых решений по обеспечению работоспособности водозаборных сооружений.

"В последние годы снижается уровень воды в реке Туре. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений. Действуем на несколько шагов вперед. Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление", - следует из поста в Telegram-канале губернатора.