Лагерь креативных лидеров приглашает тюменских предпринимателей на обучение

Прием заявок на участие в конкурсе креативных лидеров проводится по 2 июля, победители пройдут очную образовательную программу по развитию и креативной трансформации бизнес-проектов. Конкурс – первый этап федерального проекта "Лагерь креативных лидеров", организованного АНО "Креативный путь" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие могут креативные предприниматели, основатели стартапов и лидеры команд креативного сектора. Для этого нужно зарегистрироваться и подать заявку с портфолио значимых проектов, достижений команды и видеообращением креативного лидера. Десятку лучших определят профессионалы креативного бизнеса: Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, Евгений Капьев, генеральный директор издательства "Эксмо", Илья Бачурин, продюсер кино и телевидения, генеральный директор "Москонцерт", Юрий Омельченко, совладелец и PR-директор галереи современного искусства Omelchenko Gallery, Екатерина Кузнецова, управляющий партнер маркетингового и креативного агентства Fingertips, сооснователь школы маркетинга Yummy Tips, Роман Христюк, музыкальный продюсер, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group – всего более 30 представителей креативных отраслей.

Победители конкурса пройдут бесплатное офлайн-обучение в городах-лидерах по развитию креативных индустрий, в том числе в Тюмени. Участников проекта ждут четырехдневные интенсивы от экспертов и предпринимателей сферы креативных индустрий: разборы реальных кейсов, нетворк-встречи с региональными представителями креативного бизнеса, экскурсии-погружения в креативные пространства города.

Елена Гребенева, директор АНО "Креативный путь" и автор проекта "Лагерь креативных индустрий":