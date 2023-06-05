Тюменская область - в десятке лидеров по повышению экологической культуры

Крупные мероприятия по развитию природоохранных социально-образовательных проектов, были реализованы в Тюменской области в 2022 году, благодаря этому Тюменская область вошла в десятке лидеров по повышению экологической культуры.

С Днем эколога Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил не только профессионалов отрасли, но и всех жителей, которые вносят вклад в сохранение экологического благополучия:

С каждым годом наш регион расширяет масштаб экологических мероприятий. Число организаций и волонтеров, принимающих участие в различных экологических акциях, ежегодно растет, в том числе благодаря нацпроекту "Экология". По итогам прошлого года Тюменская область вошла в десятку лидеров "Зеленого рейтинга". Благодарю всех экологов и неравнодушных земляков за заботу и деятельное участие в сохранении и защите окружающей среды. Желаю следовать законам экологии и жить в гармонии с природой.

В 2022 году Тюменская область вошла в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Регион оказался в десятке лидеров Всероссийской акции "БумБатл" по количеству собранной макулатуры. 9 300 жителей региона приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".