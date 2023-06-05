План ремонта дорог по нацпроекту в Тюменской области выполнен почти на четверть

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План нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области выполнен на 23%, сообщает ГУС ТО.

В Тюменском районе на 10 улицах завершен ремонт дорог, сейчас работы ведут ещё на 35 улицах, всего за сезон приведут в нормативное состояние 103 дороги общей протяженностью 49, 3 км, сообщил глава района Иванова. В Тюмени продолжается ремонт улиц Пролетарской, Щербакова, Энергетиков, 30 лет Победы. На региональных дорогах приняты после ремонта участки дорог Тюмень-Каменка-гр. Свердловской области и Нижняя Тавда-Картымский. По остальным объектам идут активные работы.

Всего нацпроект в текущем году поможет привести в нормативное состояние:

- 103 дороги в Тюменском районе (49,3 км),

- 4 улицы в Тюмени (5,87 км),

- 33 участка региональных дорог (148 км).