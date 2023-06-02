Грантами губернатора в Тюменской области решено поддержать 114 проектов

Подведены итоги конкурса грантов губернатора Тюменской области за 2023 год. Поддержку получат 114 проектов. Такое решение приняли независимые эксперты. Общая сумма грантов превысила 85 млн рублей. 37 млн рублей – софинансирование конкурса Фонда-оператора президентских грантов.
География участников - вся Тюменская область. Среди победителей социально ориентированные некоммерческие организации из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Исетского, Сладковского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского, Казанского и Ярковского районов.
Общественные организации будут помогать в социальном обслуживании земляков, работать над продвижением здорового образа жизни, развивать науку, Также есть проекты в области культуры, экологии, сохранении исторической памяти, укреплении института семьи и межнационального согласия.
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