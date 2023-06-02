Инвесткарту региона составили в Тюменской области

В Тюменской области разработали инвестиционную карту, в ней отражена информация о наличии свободных площадок для реализации инвестпроектов, в реестре - порядка 400 объектов, с указанием площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа. Здесь же можно получить данные о налоговых преференциях и региональных мерах поддержки.



Региональный инвестиционный стандарт включает пять основных элементов: инвестиционную декларацию, инвестиционный комитет, инвестиционную карту, агентство развития, свод инвестиционных правил. В 2023 году его внедряют 44 региона, в том числе Тюменская область.