Тюменский Роспотребнадзор сообщил, в каких водоемах могут купаться жители региона

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на летний сезон получили База отдыха Верхний Бор - озеро Верхнее Кривое; санаторий "Сибирь" - пруд б/н на 19 км Червишевского тракта; "Дельвер" – пруд Лесной в районе ТЭЦ-2 (база отдыха "Пруд Лесной"); оздоровительный центр "Витязь" - озеро Андреевское ( 21 км Ялуторовского тракта); "Ребячья республика" - озеро Арсеньевское (Салаирское МО); "Олимпийская Ребячка" - озеро Полушинское (42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области).

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