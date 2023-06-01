Тюменская служба занятости внедряет систему управления клиентским опытом

Для повышения эффективности своей работы Тюменская служба занятости внедряет систему управления клиентским опытом. Эта инициатива поможет повысить качество работы службы и улучшить сервис для клиентов.

Комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан и работодателей, разрабатывает региональная рабочая группа. В неё входят представители департамента труда и занятости населения и центра занятости населения Тюменской области.

Специалисты приводят деятельность службы к единым стандартам: разрабатываются нормативные документы, вносятся корректировки в график работы отделений центра занятости с учётом потребностей граждан, внедряются новые формы обратной связи с клиентами, в том числе и работа контакт-центра.

Рабочая группа по клиентоцентричности также ориентирована на решение вопросов внутренних клиентов — специалистов службы занятости. На встречах рассматриваются вопросы подбора, адаптации, обучения и развития персонала, а также создание единой "базы знаний" для кадровых и карьерных консультантов.

Работа по модернизации службы занятости успешно ведется в регионе с 2019 года. Внедрение принципов клиентоцентричности поможет службе занятости создать комфортные условия для граждан и работодателей.