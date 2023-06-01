В Тюмени самые доступные в РФ квартиры в пересчете на зарплаты

Тюмень лидирует среди российских городов по доступности жилья в пересчете на зарплату, сообщает РИА Новости со ссылкой на Авито.

Информацию Росстата о средней зарплате в разных регионах страны и собственные данные по стоимости жилья сопоставили в "Авито Недвижимость". Средняя стоимость "однушки" на вторичном рынке в России составляет 3,7 млн рублей - для ее покупки потребуется 57 окладов (пять лет работы). На первичном рынке это 78 зарплат, или шесть с половиной лет работы при средней стоимости жилья в 5,1 млн.

В Тюмени на вторичном рынке однушка обойдется в среднем в 4,4 млн, или в 46 средних месячных окладов по Тюменской области, на первичном - 4,65 млн, или в 49 окладов.

Среди городов при сопоставлении цены на "вторичку" и среднего заработка в регионе по доступности жилья аналитики также выделили Челябинск (52 зарплаты) и Красноярск (54 зарплаты). На первичном рынке после Тюмени идут Красноярск (66 зарплат) и Саратов (68 зарплат).

Москва не вошла в топ-5 городов с наибольшим количеством зарплат для покупки "однушки". И на первичном, и на вторичном рынках жилья в целом по России она занимает лишь восьмое место по данному показателю. В среднем "однушка" на вторичном рынке столицы обойдется в 10,4 млн (83 оклада) и в 11,7 млн рублей на первичном (93 оклада).