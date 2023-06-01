Режим ЧС отменен в Тюменской области

09:00 01 июня 2023
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В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. 

Информцентр сообщает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Режим ЧС был установлен в регионе с 7 мая в связи с высокой пожарной опасностью, возникновением крупных природных пожаров, в том числе у населенных пунктов.

Теги: охрана лесов , ЧС
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