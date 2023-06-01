Режим ЧС отменен в Тюменской области

В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Информцентр сообщает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Режим ЧС был установлен в регионе с 7 мая в связи с высокой пожарной опасностью, возникновением крупных природных пожаров, в том числе у населенных пунктов.