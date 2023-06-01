С начала 2023 года службы занятости Тюменской области трудоустроили 6 тысяч человек

09:40 01 июня 2023
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С 1 января по 24 мая 2023 года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 12 тыс. человек. За этот же период трудоустроено 6 тыс. человек, сообщает дептруда ТО.

На 25 мая работодателями Тюменской области заявлено 21,4 тыс. вакансий. Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 2,0 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными "рабочие" профессии. Также 7,9 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,38%.

Теги: трудоустройство
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