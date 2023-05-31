"Тенко Энерджи" приобрело права на разработку Северо - Няртольского месторождения.

Компания "Тенко Энерджи" приобрела 100% нефтегазового предприятия ООО "Восточно-Ярайнерское", имеющего лицензию на право пользования недрами для разведки и добычи полезных ископаемых в пределах Северо-Няртольского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

В компании сообщили, что в перспективе ближайших двух лет прогнозируемый объем добычи ожидается на уровне около 500 тыс. тонн в год с учетом того, что месторождение находится в регионе с развитой инфраструктурой и возможностью круглогодичного доступа на объект.

Актив в ЯНАО является не единственным нефтегазовым проектом компании, принадлежащей Дмитрию Сваргину и Игорю Милетенко.

"Тенко Энерджи" - участник консорциума по развитию Дергачевского нефтегазового участка недр в Саратовской области. По мнению экспертов, запасы углеводородов данного участка могут превысить возможные ожидания и имеют значение не только для региона, но и для отрасли в целом.

Дмитрий Сваргин считает, что развитие нефтяных месторождений и строительство перерабатывающих заводов являются задачей государственной важности, учитывая, что в 2022 году в России производство сжиженного газа возросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 32,5 млн тонн.

"Газоперерабатывающих заводов в стране всего 30, тогда как в США их более 700. Нужно как можно быстрее решать эту проблему, потому что после событий 2022 года актуальность развития российской газопереработки еще более возросла. Европейский рынок фактически потерян, а перенаправление газа на Восток – это сложная задача, требующая времени. Поэтому сейчас мы должны работать на снижение зависимости от экспорта при сохранении объемов добычи. А это значит, нужно строить собственные заводы для переработки газа и нефти. Это наша цель как на Северо-Няртольском, так и на Дергачевском месторождении", - считает он.

С партнером согласен и Игорь Милетенко: "Развитие ресурсной базы является стратегической задачей для России сегодня. Наша компания не просто занимается разработкой месторождений, мы работаем для того, чтобы укреплять экономику страны в столь непростые времена, связанные с санкционными ограничениями".



Справка "NewsProm.Ru":

Дмитрий Сваргин – российский предприниматель и общественный деятель. Известен по работе в строительном бизнесе, девелопменте и нефтегазовой сфере. На общественных началах работает в структуре Государственной думы РФ, занимается гуманитарными и благотворительными проектами.

Игорь Милетенко – российский предприниматель и топ-менеджер, занимавший руководящие должности в крупных российских и зарубежных нефтегазовых компаниях: ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ООО "ТПГК", УК "Инверсия", ООО "Харьяга", Hurricane Hydrocarbons, Urals Energy, Vostok Energy и других.

Дмитрий Сваргин и Игорь Милетенко являются многолетними партнёрами, единомышленниками и признанными экспертами в нефтегазовой сфере . Среди успешных проектов предпринимательского тандема последних лет - АО "Центр глобальной обработки сейсмических данных" и группа компаний "Энерго Регион", который они реализуют совместно с Аркадием Эскиным.