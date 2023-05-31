Моор оценил ход строительства завода по глубокой переработке гороха

12:32 31 мая 2023
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Моор осмотрел, как идет строительство уникального для нашей страны производства в Ишимском районе – завода по глубокой переработке гороха. 

Пусконаладочные работы запланированы на 2027 год, выход на проектную мощность – в 2029-м. 

"Объемы внушительные. По проекту здесь будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. Оборудование позволит "закрыть" 5% мировой потребности в этих продуктах. Они активно используются для производства спортивного, диетического и детского питания. Отрасль демонстрирует уверенный рост", - отметил губернатор.

Теги: Александр Моор , Ишим
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