Тюменские аграрии завершают посевную кампанию

11:46 31 мая 2023
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План посева яровых зерновых на утро 31 мая выполнен на 93,4%, на выходе - картофель и овощи, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

По словам Чейметова, в этом году аграрии увеличили площадь полей на 10 тысяч га. Сухая, жаркая погода позволила быстро засеять поля, но теперь нужны дожди. "Все, что зависело от земледельцев, выполнено в полном объеме. Больше приобрели и внесли удобрение, всхожесть семян на загляденье. Осталось ждать погоды", - отметил замгубернатора. 

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