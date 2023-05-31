Тюменские аграрии завершают посевную кампанию

План посева яровых зерновых на утро 31 мая выполнен на 93,4%, на выходе - картофель и овощи, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов.

По словам Чейметова, в этом году аграрии увеличили площадь полей на 10 тысяч га. Сухая, жаркая погода позволила быстро засеять поля, но теперь нужны дожди. "Все, что зависело от земледельцев, выполнено в полном объеме. Больше приобрели и внесли удобрение, всхожесть семян на загляденье. Осталось ждать погоды", - отметил замгубернатора.