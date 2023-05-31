В 2023 году жилищные условия улучшатся для 184 молодых семей Тюмени

Вопросы обеспечения жильем молодых семей обсудили в администрации города во вторник на заседании коллегии.

За три года социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья были предоставлены были 373 молодым семьям. В этом году запланировано улучшить жилищные условия 184 семьям, сообщила директор департамента имущественных отношений Федоренко.

"Общий объём израсходованных бюджетных средств для предоставления социальных выплат в 2022 году составил 222,6 млн руб. Участники федеральной программы могут направить социальную выплату на приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, на погашение суммы основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам", - напомнил глава города Кухарук.