Больше 113 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты по благоустройству

Онлайн-голосование за дизайн-проекты по благоустройству, в котором гражданам предлагают выбрать дизайн-проекты благоустройства для территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме, завершится 31 мая.

Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". От нашего региона участвуют 7 объектов. В Ишиме это территория в центре города. В Тобольске предлагают благоустроить сквер Выпускников.

Самое большое количество площадок в Тюмени. В областной столице их пять. Это озеленённые зоны на улицах Энергостроителей, Мусоргского, Московском тракте, а также парк Константина Лагунова и сквер Леонида Згерского. Жители города должны определить, как будут выглядеть эти территории.

Проголосовали уже 113 жителей региона. Посмотреть проекты и выразить свое мнение можно на сайте 72.gorodsreda.ru