Тюменскую область по программе "Переселение соотечественников" выбрали более 30 человек

Более 30 человек переехали в Тюменскую область по программе "Переселение соотечественников" в 2023 году
Квалифицированные врачи, учителя, инженеры и другие специалисты переехали в Ялуторовск, Казанский район, Голышмановский городской округ. Всего за десять лет реализации госпрограммы Тюменскую область выбрали более 3 тысяч соотечественников.
Ольга Ткаченко вместе с мужем и тремя детьми переехала в Ялуторовск из Киргизии в 2022 году. Сразу была трудоустроена учителем школу, спустя год заняла первое место на городском конкурсе "Учитель года". "Когда читала присягу, перед глазами пролетели все месяцы ожидания и тревоги. Всегда со мной на связи были специалисты департамента труда и занятости населения Тюменской области. Я очень благодарна им за неравнодушное отношение. Мне и моей семье здесь очень нравится, я чувствую себя нужной".
Консультацию об участии в программе можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26.
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